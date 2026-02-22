Пашинян станцевал под «Солнце Монако»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео под песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Ролик опубликовал в TikTok.

Пашинян поздравил подписчиков с добрым утром и признался всем в любви. В видео он подтанцовывает под хит Чеботиной, а потом показывает жестом сердечко.

В комментариях русскоязычные пользователи прозвали Пашиняна «самым добрым и милым президентом». Подписчики политика разделились на два лагеря. Одни поддержали ролик, признавшись, что после него им захотелось посетить Армению. А вторые раскритиковали за видео с российской певицей. Некоторые задались вопросом, когда премьер-министр успевает работать, если часто записывает контент для TikTok.

В сентябре Филипп Киркоров заявил, что Люся Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса. Певица ответила Киркорову, что не считает себя такой. Она назвала себя «принцессой».

«Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна», — ответил Киркоров.

Чеботина назвала утверждение Киркорова «интересным намеком». Известно, что в России Примадонной принято называть Аллу Пугачеву.

Ранее Люся Чеботина открестилась от продюсирования ЮрКиссом.