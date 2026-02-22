Размер шрифта
На Западе спрогнозировали последствия наступления России на фронте

Times: продвижение России даст ей дополнительные рычаги на переговорах
Алексей Майшев/РИА Новости

Дальнейшее продвижение России на фронте может обеспечить ВС РФ плацдарм для будущих наступлений, а также предоставить Москве «дополнительные рычаги» на мирных переговорах. Об этом пишет британское издание The Times.

«После нескольких месяцев постепенного продвижения, похоже, Россия находится на пороге захвата ряда стратегических объектов в так называемом «поясе крепостей» Украины и расширяет контроль над ключевыми регионами, такими как Донбасс и Запорожье», — пишет издание.

Обозреватели отмечают, что Россия продолжает наступление на Славянск и Краматорск. И если российские войска продвинутся дальше занятого Гуляйполя, то Запорожье окажется в зоне досягаемости дронов.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб по вопросам сухопутной войны Ник Рейнольдс также подчеркнул, что Россия периодически прорывает украинскую оборону, а российские войска «оказывают давление» на ВСУ «по всему фронту во всех его точках».

Также в тексте издание написало, что Украина «значительно уступает российским войскам» на поле боя и нуждается в большем количестве пехоты и вооружений, чем имеет сейчас.

21 февраля военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что в зоне СВО началась подготовка к боям за полное освобождение территории Донбасса от ВСУ. А до этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на то, что задачи СВО будут решены в 2026 году.

Кроме того, в феврале украинский военный эксперт Константин Машовец предполагал, что Россия может готовить крупное наступление, которое может начаться в конце апреля 2026 года.

Ранее Сырский назвал преимущество России на поле боя.
 
