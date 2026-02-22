Более 200 дронов атаковали Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников — по региону были выпущены 203 дрона, из которых 121 удалось сбить или подавить. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что под удар попали 55 населенных пунктов в 16 муниципалитетах. Помимо атак беспилотников, по территории области было выпущено 12 снарядов. Повреждения зафиксированы в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, трех инфраструктурных и четырех коммерческих объектах, а также в 42 автомобилях.

В Белгородском округе, по информации губернатора, произошли два ракетных обстрела с применением двух боеприпасов, а также зафиксированы атаки 31 беспилотника, из которых 27 были сбиты или подавлены. В Краснояружском округе атакам подверглись несколько населенных пунктов, где зафиксированы удары 45 дронов, 16 из которых нейтрализованы.

Борисовский и Волоконовский округа были атакованы 20 беспилотниками, 12 из них сбиты. В этих районах, по данным властей, пострадали двое мужчин и трехлетняя девочка. Кроме того, в субботу в больницу обратился мужчина, получивший травмы при детонации дрона 20 февраля в селе Березовка. В Грайворонском округе, как уточнил губернатор, выпущены 11 боеприпасов и зафиксированы удары 32 дронов, шесть из них сбиты. Там пострадали три мирных жителя. Над Валуйским округом нейтрализованы 20 беспилотников, за медпомощью обратился боец подразделения «Орлан», получивший баротравму 20 февраля.

Корочанский и Ракитянский округа подверглись атакам четырех беспилотников, один из которых сбит. Над Белгородом, а также Ивнянским, Красногвардейским, Прохоровским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами уничтожен 21 БПЛА.

В Шебекинском округе зафиксированы атаки 30 беспилотников, 18 из них подавлены или сбиты. За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при детонации дрона 20 февраля в селе Новая Таволжанка.

