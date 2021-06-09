Ударивший Макрона мужчина действовал спонтанно

28-летний Дэмиен Тарел, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, действовал спонтанно. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

По информации местных СМИ, Тарел рассказал об этом на допросе в полиции.

Ранее Макрон получил пощечину от мужчины во время его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.

Позже французский президент прокомментировал происшествие. Он отметил, что «все хорошо», а также попросил не преувеличивать значение этого инцидента, который, по его мнению, единичен.