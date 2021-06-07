Кипр будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V»

Власти Кипра заявили о готовности принимать туристов, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

«Кипрское правительство берет на себя все расходы по лечению и проживанию, если у туриста будет обнаружен COVID. Включая медикаменты, питание, напитки. Также мы оплатим все расходы тех, кто контактировал с заболевшим», — заявил Пердиос.

Он также уточнил, что туристы, у которых будет подозрение на коронавирус, не будут заселены в отель вместе с остальными посетителями. Они будут направлены в медучреждения или в обсерватор, который организован в одном из отелей острова. Кроме того, чиновник напомнил, что для посещения курортов острова необходимо сделать ПЦР-исследование на COVID-19 за три дня до полета, а также пройти дополнительное тестирование в аэропорту на Кипре, которое стоит €30.

«Во время ожидания результатов не нужно сидеть на карантине, они приходят в течение трех часов», — пояснил Пердиос.

Для тех, кто сделал прививку «Спутником V», делать тест необязательно.

Ранее правительство России заявило, что планирует начать вакцинацию мигрантов.