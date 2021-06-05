В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Девочка, которая получила ранение из-за инцидента со стрелявшим на балконе жителем Екатеринбурга, находится в стабильном, тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее заведующий отделением реанимации областной детской больницы №1 Виталий Лазутин сообщил, что в больнице ребенку сделали операцию, которая длилась четыре часа и «прошла достаточно успешно». После этого девочка находилась в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

Как рассказали в ведомстве, она была снята с ИВЛ, дышит самостоятельно и находится в сознании.

Вечером 30 мая бывший полицейский устроил стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранил двух человек. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не погиб. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте и в дальнейшем отпустили домой. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщил, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.