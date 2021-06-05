На Украине задержали двоих россиян, незаконно переплывших границу

Украинские пограничники задержали двоих россиян, которые утром 5 июня ради отдыха в Одессе переплыли реку Ворскла в Сумской области, через которую проходит российско-украинская граница. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на государственную пограничную службу.

Отмечается, что у мужчин с собой были только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Они рассказали, что намеревались добраться в Одессу, чтобы отдохнуть на Черном море, а незаконный путь выбрали в связи с действием карантина. При этом одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на три года за нарушение украинского законодательства.

Сейчас правонарушители задержаны, за незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Кроме того, обоим россиянам будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила о нарушении границы вертолетом из России. По данным украинского ведомства, вертолет залетел на территорию страны, после чего развернулся и покинул воздушное пространство Украины.