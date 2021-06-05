В Москве в субботу ожидается до +25°С

В Москве в субботу, 5 июня, ожидается до +25°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +23 до +25°C. Установится переменная облачность без осадков. Ветер примет восточное направление, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +11...+13°C. Сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточным, восточным со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.