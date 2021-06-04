В Британии призвали привлечь к ответственности причастных к записи интервью Протасевича

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что причастные к съемке интервью с арестованным в Минске Романом Протасевичем должны быть привлечены к ответственности. Соответствующее заявление политик сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Вызывающее беспокойство интервью господина Протасевича прошлой ночью явно проходило в принудительной форме и в заключении. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Белоруссии должно прекратиться. Лица, причастные к съемке и давлению [на Протасевича] должны быть привлечены к ответственности», — написал Рааб.

Интервью с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем вышло в эфир накануне, 3 июня. По завершению интервью ведущий Марат Марков сообщил, что оно продлилось 4,5 часа и часть материала не попала в эфир.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.