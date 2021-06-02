Следователи начали проверку после видео с полетом прикрепленного к вертолету мужчины

Следователи начали проверку после распространения в сети видео блогера Михаила Литвина, на котором вертолет в Московской области парит в небе с мужчиной, прикрепленным к фюзеляжу липкой лентой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елену Марковскую.

По ее словам, в период с 15 по 20 мая блогер договорился с владельцем воздушного судна Robinson 44 о выполнении полета в районе Раменского, в селе Верхнее Мячково. Мужчину прикрепили к воздушному судну, когда оно еще находилось на поле.

«Пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъемки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности», — говорится в сообщении.

Следователи организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Воздушное судно у владельца отобрали, пилот отстранен от полетов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.