СК возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов страны, а также граждан Украины, которые пытались опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщается на сайте СК.

Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Отмечается, что уголовные дела возбуждены в отношении жителя Оренбургской области Андрея Акимова, Сергея Сахарова из Томской области, украинцев Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха.

Согласно информации следствия, в мае текущего года они разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, соратника фюрера Йозефа Геббельса, а также изменника Родины Андрея Власова (во время Великой Отечественной войны он перешел на сторону Германии).

Ранее сообщалось, что житель Воронежа получил штраф за публикацию фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка».