Детский омбудсмен сообщила о снижении числа преступлении в отношении детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что в прошлом году в стране снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующая встреча состоялась в понедельник, 31 мая, накануне Дня защиты детей.

«И впервые за многие годы на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних», — сказала омбудсмен.

Она также добавила, что в 2020 году на 4% стало меньше сирот. Она отметила, что именно такие дети чаще всего — в три раза — становятся жертвами преступных посягательств.

«Это тоже недопустимо, тем более что есть поправки к Конституции, которые дополнительную ответственность возлагают на государство за детей-сирот», — подчеркнула Кузнецова

Уполномоченный при президенте также отметила, что число обращений в ее аппарат от несовершеннолетних в 2020 году выросло на 36%.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала отменить в России мораторий на казнь для педофилов.