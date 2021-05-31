В МВД рассказали об уровне алкоголя в крови устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Содержание алкоголя в крови у мужчины, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, составило от 1,15 до 1,17 промилле. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, отмечает ТАСС.

«Примерно неделю назад задержанный пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям», — сказал он.

Также, по его словам, в результате стрельбы были повреждены не менее семи автомобилей, в частности, стекла, колеса и кузова.

Вечером 30 мая бывший полицейский устроил стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранил двух человек. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не погиб. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте и в дальнейшем отпустили домой. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщил что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.