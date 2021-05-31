Ученый предупредил о более серьезной пандемии COVID-19 из-за индийского штамма

Декан Школы общественного здоровья им. Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ин рассказал, что индийский штамм COVID-19 становится доминирующим в мире и в дальнейшем может вызвать более серьезную пандемию. Об этом сообщает газета The Straits Times.

По его словам, данный штамм распространяется с «пугающей скоростью» в обществе, превосходя возможности специалистов отслеживать, своевременно изолировать инфицированных, а также разрывать цепочки передачи вируса.

Кроме того, специалист предупредил о появлении новых, «более вирулентных разновидностей вируса», особенно в тех государствах, где осуществляется слабый контроль за пандемией коронавирусной инфекции.

«Даже Вьетнам, который эффективно боролся с коронавирусом, столкнулся с новой вспышкой заболеваемости, и власти обнаружили [там] новый вариант, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов», — отметил Тэк Ик Ин.

По мнению эксперта, самым эффективным средством в данной ситуации является вакцинация, так как она снижает риск заражения, а также опасность развития серьезных симптомов даже в случае инфицирования.

Ранее во Вьетнаме нашли штамм коронавируса, который оказался гибридом британского и индийского.