Дело новосибирского полицейского переквалифицировали после гибели пострадавшего

Следователи переквалифицировали дело новосибирского сотрудника ДПС после смерти раненного при задержании мужчины, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

В ближайшее время полицейскому будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вместо изначального причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышения должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что мужчина, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС в Новосибирской области, скончался в больнице.

28 мая под Новосибирском инспекторы ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы. После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».