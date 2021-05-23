Врач рассказала о болеющих коронавирусом в течение года пациентах

В Москве некоторые пациенты болеют коронавирусом больше года, у них сохраняются клинические проявления. Об этом рассказала главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко, пишет РИА «Новости».

«У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику», — сказала она.

Лысенко подчеркнула, что постоянная циркуляция вируса в обществе может заставить его полностью изменить свою модификацию, к чему общество не готово. Врач рассказала, что поражение легких у пациентов может увеличиться до 75-80% за несколько дней, что показывает недостаточность выработанной терапии. Эксперт считает это одним из признаков опасности.

Ранее в России за сутки выявили 8 951 случай инфицирования коронавирусом, общее число превысило пять миллионов, достигнув 5 001 505. Больше всего заражений подтвердились в Москве — 2 924. Далее следуют Санкт-Петербург (842), Подмосковье (769) и Ростовская область (195). За сутки также скончались 357 пациентов, выздоровели 7 297 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 118 482 летальных исхода.