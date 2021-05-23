В московском зоопарке черепах на тележках перевезли в летний вольер

В московском зоопарке сухопутных черепах, некоторые из которых весили 200 килограммов, перевезли на тележках в сухопутный вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Instagram.

«Наши черепахи переехали в буквальном смысле этого слова. Самые большие представители отряда весят больше 200 килограммов. Отнести на руках их не получается, поэтому черепахи переезжают на тележках», — сообщили в зоопарке.

В помещении черепах на специальных носилках переносили пять сотрудников. Рептилии лежали «вверх тормашками», потому что иначе они будут пытаться слезть с носилок и тележек, из-за чего могут упасть. В то же время специалисты подчеркнули, что в природе пресмыкающиеся оказываются вверх ногами, поэтому переезд не приносит им большого стресса.

Ранее в столичном зоопарке из спячки вышли бурундуки. Также тушканчиков в зоопарке Москвы вывели из спячки. В том случае, если масса питомца зоосада падает примерно до летнего уровня, то его будят.