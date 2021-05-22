В Москве зафиксировали 2 653 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили еще 2 653 случая коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за последние сутки были госпитализированы 1 023 человека, вылечились 2 428, скончались 60.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 1 154 115 жителей Москвы, выздоровели 1 040 760, умерли 19 592.

Днем ранее в столице зафиксировали 2 954 заражения COVID-19.

В целом за прошедшие сутки в России выявили 8 709 новых случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в России более 13 тыс. мутаций коронавируса.