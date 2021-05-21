Заразившаяся коронавирусом венгерка вышла из комы и узнала, что стала матерью

Жительница Венгрии Сильвия Бедо-Надь, вышла из искусственной комы, в которую она была введена из-за коронавируса, и узнала, что месяц назад она родила девочку. Об этом пишет New York Post.

Женщина находилась на поздних сроках беременности, когда получила положительный тест на коронавирус, после чего врачи отправили ее на домашний карантин. Тем не менее, состояние Бедо-Надь резко ухудшилась, у женщины возникли сложности с дыханием из-за пневмонии. Венгерку ввели в искусственную кому и поместили на аппарат искусственной вентиляции легких. Когда подошел срок, при помощи кесарева сечения родилась девочка. Через месяц состояние женщины улучшилось, ее вывели из комы. Все это время за ребенком ухаживал отец.

Ранее ребенок с антителами к коронавирусу родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины от инфекции. Как уточнили педиатры, медработница округа Палм-Бич привилась вакциной Moderna от COVID-19, когда была на 36-й неделе беременности.