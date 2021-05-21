Опубликованы подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма

Закон о запрете избираться в Госдуму причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на выборы, назначенные до вступления этого закона в силу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поправки.

Согласно первой статье закона, не имеют права быть избранными российские граждане, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которой в законную силу вступило решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренном законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо «О противодействии терроризму».

Также уточняется, что причастность лица к организации, признанной экстремистской или террористической, будет определяться в судебном, а не административном порядке.

Один из авторов поправок, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что нововведения направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.

Он также пояснил, что внесение этих поправок необходимо, поскольку раньше положения законопроекта об определении причастности лица к экстремистской деятельности носили оценочный характер.

Ранее эксперт оценил законопроект о запрете на участие в выборах для экстремистов.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 18 мая.