В акватории Саяно-Шушенского водохранилища нашли разлив нефтепродуктов

Акватория Саяно-Шушенского водохранилища загрязнена нефтепродуктами, заявили представители Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, сообщает ТАСС.

«Обнаружили загрязнение нефтепродуктами акватории Саяно-Шушенского водохранилища. Инспекторы Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр акватории Саяно-Шушенского водохранилища, залива Джойская Сосновка для проверки информации о затоплении маломерного судна. Информация о происшествии подтвердилась. Площадь загрязненной акватории составляет около 3 500 кв. м», — указано в сообщении ведомства.

На данный момент проводится локализация и ликвидация загрязнения. Установлен владелец утонувшего судна, в отношении него возбуждено административное расследование. Судовладельца обяжут выплатить компенсацию из проведенного в ходе следствия расчета ущерба, нанесенного водохранилищу.

Ранее в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка нефти из нефтепровода. В результате инцидента произошел разлив 3 тыс кубометров нефти.