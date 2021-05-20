ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ в 2022 году

Сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году будут обязаны все выпускники школ, а не только поступающие в вузы. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА «Новости».

«На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — уточнил Музаев.

Ранее Музаев заявил, что после проведения ЕГЭ в 2021 году можно будет поднять вопрос об изменении формата итоговой аттестации.

Из-за пандемии коронавируса в России второй год подряд упрощают сдачу выпускных экзаменов в школе. Так, ученикам одиннадцатого класса в 2021 году для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ только по русскому языку, однако поступающим в вузы традиционно придется сдавать профильные предметы.