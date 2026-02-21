В Абхазии возбудили уголовное дело после ранения оппозиционера

В Абхазии по факту ранения оппозиционера Эшсоуа Какалии возбудили уголовное дело

В Абхазии возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью экс-заместителю генерального прокурора, заместителю председателя оппозиционной общественно-политической организации «Аидгылара» («Единение») Эшсоу Какалии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

«По факту нанесения тяжкого вреда здоровью жителю г. Сухум Какалия Эшсоу Ивановичу, совершенного группой лиц общеопасным способом, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело расследует следственный отдел УВД по Сухуму.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к данному преступлению.

21 февраля в МВД Абхазии сообщили, что Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу Сухума. Оперативный состав столичного УВД был поднят по тревоге, объявлен план «Перехват».

Как рассказали в пресс-службе президента Абхазии Бадры Гунбы, глава государства дал поручение правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия по факту инцидента.

