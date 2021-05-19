На Астрахань обрушилась пыльная буря

Сильная пылевая буря началась в нескольких районах Астрахани. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пыльная буря пришла со стороны Калмыкии», — отметили в ГУ МЧС по Астраханской области.

Согласно данным ведомства, сильный ветер до 15-20 м/с ожидается не только вечером, но и ночью.

«По прогнозам ожидался дождь, который выразился в сильной буре. Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые», — цитирует ТАСС сотрудника областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает «Подъем», один человек пострадал из-за последствий стихии — местного жителя придавило балконом, рухнувшим во время бури.

«Парень молодой спускался по лестнице, когда посыпались сверху куски балкона и окна. Пытались до него докричаться. Лестницу нашу сломало, прийти на помощь мы ему не могли. Помог мужчина, что по улице шел. Он отвел его на первый этаж нашего здания. Оказали помощь», — рассказали очевидцы произошедшего.

Ранее песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. В аэропортах Пекина отменили более 400 рейсов. По мнению метеорологов, это самая сильная буря за последние 10 лет. Ее спровоцировали засушливая погода и сильный циклон из Монголии.