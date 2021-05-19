Госдума приняла закон об ответственности за разглашение данных силовиков

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября... Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла закон об ужесточении ответственности за разглашение сведений о налоговой, коммерческой и финансовой тайне сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет угрожать должностным лицам, которые имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к правоохранителям, сотрудникам контролирующих органов и их близким.

Изменения коснулись мотивации разглашения подобных сведений — ранее уголовная ответственность наступала в случае, если разглашение тайны было сделано с целью воспрепятствовать служебной деятельности. В законе отмечается, что теперь к ответственности будут привлекать независимо от мотивов.

Также было изменено наказание — ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов. Ранее за разглашение тайн был предусмотрен штраф в размере 200 тыс рублей и арест сроком на 4 месяца.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственной защите силовиков.