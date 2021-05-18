Главу Минздрава Украины увольняют за срыв кампании по вакцинации

Главу Минздрава Украины Максима Степанова увольняют за срыв кампании по вакцинации, сообщает «Интерфакс».

«Основная причина представления — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос их сроков», — цитирует агентство премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что низкий темп вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра. В поддержку отставки Степанова собрано 150 подписей депутатов почти всех фракций.

Максим Степанов, в свою очередь, сообщил, что Минздрав начал переговоры с производителями вакцин еще в июле-августе 2020 года, однако тогда они выдвигали условие, что лекарство доставят в конце 2021 года.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что между Шмыгалем и Степановым был конфликт.

«Если с непосредственным руководителем нет нормального продуктивного диалога, то даже самые хорошие красивые инициативы министерства здравоохранения будут, так сказать, тормозиться, не будут нормально работать», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний заявила, что представление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы минздрава Максима Степанова поступило в Верховную раду Украины.