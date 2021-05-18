Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

На Галапагосских островах обрушилось популярное среди дайверов естественное скальное образование Арка Дарвина, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

Причиной обрушения стала естественная эрозия.

На фото, опубликованном министерством, видно, что обрушился свод арки. Теперь над морем возвышаются два каменных столба.

По данным местных СМИ, свидетелем процесса обрушения утром 17 мая стал экипаж судна Pikaia. По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.

Арка Дарвина является одним из символов Галапагосских островов, расположенных в Тихом океане в 563 милях (906 км) к западу от континентального Эквадора. Острова являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным во всем мире своим уникальным разнообразием растений и дикой природы.

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