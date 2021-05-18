Школу в Казани эвакуировали после угроз от «сообщника Галявиева»

В Казани эвакуировали школу №67 после угроз, которые поступили от неизвестного, представившегося «сообщником Ильназа Галявиева». Об этом пишет Life со ссылкой на источник.

Человек напомнил о стрельбе в школе №175 и пригрозил повторением трагедии с большим числом жертв.

В пресс-службе мэрии Казани позже сообщили, что правоохранители проверили школу, вызов оказался ложным. По данным ТАСС, всего были эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников школы. В настоящее время ученики вернулись к занятиям.

Несколькими днями ранее сообщалось о «минировании» 15 казанских школ, однако информация также оказалась ложной.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.