Появились подробности крушения вертолета Robinson в Архангельской области

Разбившийся возле острова Мудьюг в Архангельской области вертолет Robinson потерпел крушение на обратном пути, забирая охотников с места весенней охоты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России.

Сигнал о крушении вертолета поступил в 20.50, летательный аппарат упал в Белое море. Один человек погиб на месте, еще один объявлен пропавшим без вести, двое получили тяжелые травмы.

«Двух пострадавших в результате крушения вертолета в Архангельской области доставят в больницы областной столицы, их везут на катере, в морском порту их уже ожидают бригады реанимации», — сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.

Следственный комитет по области завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, проверку также организовала прокуратура.

Ранее вертолет упал в Архангельской области.