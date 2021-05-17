США намерены обойти Россию по поставкам вакцины в другие страны

Соединенные Штаты намерены поставить нуждающимся странам больше вакцины от коронавируса нового типа, чем Россия и Китай, сообщил президент США Джо Байден в ходе брифинга.

«Много говорят о том, как Россия и Китай влияют на мир с помощью вакцины. Мы хотим вести мир вперед с помощью наших ценностей <…> Так же, как во время Второй мировой войны Америка была арсеналом демократии, в битве против COVID-19 наша страна будет арсеналом вакцин для остального мира», — заявил глава государства.

По его словам, в ближайшие шесть недель США поставят в другие страны по меньшей мере 80 млн доз вакцин от коронавируса. Американский лидер подчеркнул, что поставки вакцин из США превысят поставки из любой другой страны, в том числе из России и Китая.

США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у более чем 32,9 млн американцев, более 586 тыс. из них скончались.

Ранее главный инфекционист США заявил о «недоучете» смертей от коронавируса.