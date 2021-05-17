В Петербурге разворачивают более 400 новых коек для пациентов с COVID-19

Власти Санкт-Петербурга приняли решение развернуть более 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом нового типа, сообщил петербургский вице-губернатор Олег Эргашев. Его слова приводит пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в городе свободны 585 из 5248 коек, что составляет 11% коечного фонда. При этом по правилам Министерства здравоохранения России, свободно должно быть не менее 20% коек.

«Для приведения в соответствие требованиям Минздрава России <…> подготовлен план дополнительного развертывания коек», — сообщил Эргашев.

Так, в период с 18 по 21 мая на базе трех госпиталей будет суммарно развернуто 459 дополнительных коек.

По словам вице-губернатора, ограничения, введенные в Петербурге до 15 мая, сохранятся до конца месяца, обязательными останутся соблюдение масочного режима и ограничения для публичных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зарегистрирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным городского координационного совета, за неделю число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28,86%. Кроме того, на 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с состояниями, связанными с COVID-19, а также на 6,38% выросло количество активно больных коронавирусной инфекцией.