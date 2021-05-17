На жителя Благовещенска завели дело из-за шутки о готовящемся взрыве школы

Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры разместил сообщение, что готовится к взрыву школы. В скором времени подозреваемого задержали, в отношении него завели уголовное дело, заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах Амурской области.

«Житель Благовещенска в игровом чате компьютерной игры World of Tanks написал о том, что взорвет школу. Он задержан», — пояснил собеседник.

Расследование дела осуществляется по статье УК РФ 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В свою очередь фигурант расследования уже попросил прощения за свой поступок.

«Извиняюсь искренне, это несерьезно было», — сказал «шутник».

11 мая в казанской школе №175, находящейся на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Нападавший был арестован на два месяца. Галявиев признал свою вину.