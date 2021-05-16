Около 60 человек пострадали при обрушении в синагоге в пригороде Иерусалима

Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев, расположенном вблизи Иерусалима, сообщает The Times of Israel.

На данный момент известно, что пострадали около 60 человек: трое получили тяжелые ранения, еще от 50 до 60 человек – легкие травмы. Другие подробности и причины произошедшего на данный момент не приводятся.

По данным полиции, во время обрушения в синагоге находилось более 600 человек. На месте работают медики.

С 16 по 18 мая иудеи отмечают праздник Шавоут, посвященный дарованию евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта.

Ранее в израильском порту начался сильный пожар после атаки палестинского радикального движения ХАМАС на город Ашдод. В результате произошедшего никто не пострадал.