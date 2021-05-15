Синоптики предупредили россиян о надвигающейся аномальной жаре

Со следующей недели в российских регионах будет устанавливаться летняя погода. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, уже с понедельника, 17 мая, в Москве прогнозируется аномальная жара.

«В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27. Это даже теплее, чем в июле», — подчеркнул метеоспециалист.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков добавил, что аномально теплая погода уже установилась в Петербурге. По его словам, 13 мая столбики термометров показали 27,5 градуса тепла.

«Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи», — пояснил синоптик.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что летние температуры в средней полосе России окажутся выше климатической нормы.

«Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — рассказала синоптик.

Кроме того, Позднякова уточнила, что несмотря на ускорение темпов глобального потепления, в настоящий момент обсуждать рост температур в каждом сезоне не придется.

Ранее сообщалось, что солнечная погода придет в столицу на следующей неделе.