В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь

В Химках полицейские задержали местного жителя, 32-летнего мужчину, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, бросил в Вечный огонь монумента «Отстоявшим отчизну» телевизор, сообщает сайт «МВД Медиа».

«В дежурную часть УМВД по городскому округу Химки поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный ему мужчина, находясь возле обелиска «Отстоявшим Отчизну», бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся», — указано в сообщении.

В отношении местного жителя, которого задержал наряд патрульно-постовой службы, возбуждено уголовно дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», также правонарушителю выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин, в День Победы укравших у ветерана цепочку и крестик общей стоимостью 100 тыс рублей.