Москвичам пообещали почти 30-градусную жару на будущей неделе

Температура воздуха в столице на будущей неделе приблизится к 30-градусным значениям. Прогнозом поделился заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает агентство «Москва».

«Сейчас мы ждем прихода теплых воздушных масс с юго-запада, а там, в Западной Европе, температура — 29 градусов», — уточнил Цыганков.

По его словам, через пять дней столбики термометров москвичей покажут в дневные часы от 25 до 28 градусов выше нуля. 30-градусных показателей пока не будет, добавил Цыганков.

Как отметил замначальника ситуационного центра ведомства, в течение следующих трех-четырех дней москвичей ждет переменная облачность с небольшими дождями и грозой.

Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные., В субботу, 15 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди.

Кроме того, сообщалось, что май в Москве перевыполнил норму по осадкам. Более 75% нормы выпало в городе только за сутки 8 мая.