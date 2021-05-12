Житель Кирова выбросил с балкона грудного ребенка

Сорокадвухлетний житель Кирова в пьяном состоянии выкинул с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына своей знакомой, мальчик погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СУ СК РФ по Кировской области.

Следствие уточняет, что преступление было совершено в понедельник днем, 11 мая. Также СК возбудил уголовно дело против органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова по статье по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Мать погибшего ребенка находится на профилактическом учете в соответствующих учреждениях, в том числе — в учреждениях здравоохранения.

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