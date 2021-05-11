Кравцов оценил действия сотрудников школы в Казани

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что действия сотрудников казанской школы позволили избежать большего количества жертв. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, во избежание подобных случаев очень важна организация воспитательной работы.

«Школа была оборудована кнопкой вызова, вовремя нажали кнопку, приехали сразу все соответствующие службы. Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — прокомментировал произошедшее министр.

Кравцов возложил цветы к мемориалу, организованному горожанами у стен казанской школы №175 в память о погибших и пострадавших во время стрельбы в учебном заведении. Министр выразил соболезнования родителям и родственникам, а также дополнил, что ученикам будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.