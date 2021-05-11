Число погибших при стрельбе в Казани выросло до 9

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 9. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о семи жертвах: одном учителе и шести детях.

Отмечается, что еще четыре человека были направлены в медучреждения.

Известно, что правоохранители задержали юношу, который устроил стрельбу в учебном заведении. Уточнялось, что ему 17 лет.

До этого сообщалось, что подросток пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил одноклассников.