Россиянка убила ребенка и опрокинула на него плиту, инсценируя несчастный случай

В Улан-Удэ женщина уснула во время кормления грудного ребенка, мальчик задохнулся, пытаясь скрыть случившееся, она перевернула на тело плиту и инсценировала несчастный случай. Об этом сообщает СУ СК по Республике Бурятия.

Инцидент произошел днем 9 марта. Подозреваемая легла кормить сына смесью из бутылочки и уснула. Проснувшись и обнаружив мальчика мертвым, женщина отнесла тело на кухню, положила на пол и перевернула на него электрическую плиту.

Затем она вышла в магазин, вернулась со старшим сыном, вызвала скорую, сообщив о падении плиты. Однако экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Иркутске мать двоих детей в возрасте трех и пяти лет заподозрили в их убийстве. Тела несовершеннолетних с признаками насильственной смерти бы обнаружены в квартире по улице Баумана. Возбуждено уголовное дело по пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух малолетних.

Ранее мать застрелила сына и дочь, пока отец был в командировке.