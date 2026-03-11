Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка убила ребенка и опрокинула на него плиту, инсценируя несчастный случай

В Бурятии мать пыталась выдать гибель ребенка за несчастный случай
СУ СК России по Республике Бурятия

В Улан-Удэ женщина уснула во время кормления грудного ребенка, мальчик задохнулся, пытаясь скрыть случившееся, она перевернула на тело плиту и инсценировала несчастный случай. Об этом сообщает СУ СК по Республике Бурятия.

Инцидент произошел днем 9 марта. Подозреваемая легла кормить сына смесью из бутылочки и уснула. Проснувшись и обнаружив мальчика мертвым, женщина отнесла тело на кухню, положила на пол и перевернула на него электрическую плиту.

Затем она вышла в магазин, вернулась со старшим сыном, вызвала скорую, сообщив о падении плиты. Однако экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Иркутске мать двоих детей в возрасте трех и пяти лет заподозрили в их убийстве. Тела несовершеннолетних с признаками насильственной смерти бы обнаружены в квартире по улице Баумана. Возбуждено уголовное дело по пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух малолетних.

Ранее мать застрелила сына и дочь, пока отец был в командировке.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!