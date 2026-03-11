Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

В столичном регионе на ближайшую неделю установится теплая и солнечная погода, днем воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов, ночью ожидается от 0 до +2 градусов. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Несмотря на в целом теплую погоду, в отдельных регионах Московской области температура воздуха еще может держаться на слабоотрицательных значениях, но в целом среднесуточная температура будет варьироваться около нуля градусов, отметил синоптик.

При этом будет солнечно, без осадков. По словам Ильина, такой прогноз подтверждает наступление климатической весны.

Однако похолодание еще будет – оно прогнозируется на вторую половину марта. В этот период ожидается от +1 до +6 градусов днем и от 0 до -3 градусов ночью, более серьезных понижений не прогнозируется, заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, сколько продлится апрельская погода.