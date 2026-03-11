Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

Синоптик Ильин: в Москве наступила теплая и солнечная климатическая весна
Агентство «Москва»

В столичном регионе на ближайшую неделю установится теплая и солнечная погода, днем воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов, ночью ожидается от 0 до +2 градусов. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Несмотря на в целом теплую погоду, в отдельных регионах Московской области температура воздуха еще может держаться на слабоотрицательных значениях, но в целом среднесуточная температура будет варьироваться около нуля градусов, отметил синоптик.

При этом будет солнечно, без осадков. По словам Ильина, такой прогноз подтверждает наступление климатической весны.

Однако похолодание еще будет – оно прогнозируется на вторую половину марта. В этот период ожидается от +1 до +6 градусов днем и от 0 до -3 градусов ночью, более серьезных понижений не прогнозируется, заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, сколько продлится апрельская погода.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!