В союзе страховщиков призвали повышать взносы по ОМС для некоторых граждан

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным для всех россиян, однако повышенные взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) стоит устанавливать для тех, кто сознательно вредит своему здоровью. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Глава ВСС напомнил, что в России работодатели платят за своих работников страховые взносы в Социальный фонд РФ, из которого затем оплачиваются гарантированные медицинские услуги. По его мнению, действующая в России социальная система является правильной. При этом Уфимцев считает, что с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.

Комментируя практику некоторых стран, где людей с ожирением могут лишить бесплатной медицинской страховки, глава ВСС заявил, что в России так делать нельзя, так как страна является социальным государством. В качестве альтернативы он предложил ввести для таких случаев повышающий коэффициент. По его словам, набор веса или курение должны влечь за собой коэффициент по страховым взносам. Уфимцев добавил, что для реализации этой меры потребуется усиление роли страховых организаций в медицине.

В конце февраля депутаты от партии «Новые люди» обратились к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования.

