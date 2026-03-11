Число пострадавших при ракетной атаке на Брянск увеличилось

Богомаз: число пострадавших в результате ракетной атаки на Брянск выросло до 42

Количество пострадавших в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску выросло с 37 до 42 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что в результате атаки ВСУ шесть человек не выжили, 42 пострадали. 29 человек госпитализировали в больницы региона, среди них один ребенок — врачи оценивают его состояние как стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло 8 реанимационных бригад, добавил Богомаз.

Отмечается, что еще 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Богомаз также сообщил, что в настоящее время на месте атаки следователи СК РФ проводят осмотр, а также работает специальная комиссия, чтобы оценить ущерб от удара ВСУ.

Накануне ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

