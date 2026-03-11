Размер шрифта
ФСБ задержала агента Украины, готовившего подрыв военной авиатехники России

Жителя Владимирской области задержали за подготовку подрыва военной техники РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Владимирской области, который по заданию Украины готовил подрыв российской военной авиатехники. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что россиянин посредством мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по собственному желанию связался с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его наводке, планировал осуществить подрыв авиатехники Вооруженных сил России.

Для проведения разведки местности и последующего совершения теракта мужчина по указанию куратора часто выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве, говорится в сообщении.

Известно также, что подозреваемый доставил в Московскую и Калужскую области беспилотники, взрывные устройства, взрывчатые вещества, и оборудования, которые планировал использовать для диверсии.

Злоумышленник был задержан на территории Ивановской области во время подготовки к запланированному теракту, рассказали в ЦОС ФСБ.

Ранее на Урале ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия по указанию украинских спецслужб.

 
