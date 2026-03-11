В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило в соцсети X об инциденте у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него снаряда.

Отмечается, что инцидент произошел в 25 морских милях к северо-западу от эмирата Рас-эль-Хаймы. Капитан контейнеровоза уточнил, что все члены экипажа в настоящее время находятся в безопасности.

9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Накануне телеканал CBS со ссылкой на разведывательное сообщество США сообщил, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

На фоне закрытий пролива резко выросли цены на нефть. Газета The Washington Post писала, что Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей.

Ранее глава РФПИ Дмитриев шутливо отреагировал на информацию о минировании Ормузского пролива.