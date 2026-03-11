Размер шрифта
В Кремле обозначили, кто будет отвечать на удар ВСУ по Брянску

Песков: ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять российские военные
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удар украинских войск по Брянску будут определять российские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля в разговоре с агентством.

10 марта Вооруженные силы Украины атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Брянск.

 
