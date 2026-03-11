Песков отреагировал на сообщение FT о поддержке Россией Орбана на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию газеты Financial Times (FT) о якобы начатой Россией кампании в поддержку переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости.

Песков заявил, что подобные выводы основаны на недостоверной информации. По его словам, западные СМИ нередко делают ошибочные выводы, опираясь на фейки, и в последние годы подобное происходило даже с серьезными изданиями.

Венгерские власти неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в предвыборную кампанию в стране. По их мнению, это делается для того, чтобы на парламентских выборах в апреле к власти пришло оппозиционное правительство во главе с лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром, которое поддержит отправку средств венгров украинским властям и ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. В ходе голосования будет избрано национальное собрание, и его результаты определят, сохранит ли Виктор Орбан власть.

Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Россия якобы начала кампанию, направленную на помощь Орбану в переизбрании на выборах. Власти Венгрии отвергли утверждения о вмешательстве России. В правительстве страны заявили, что речь идет о сфабрикованных обвинениях со стороны левых сил и попытке отвлечь внимание от угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана.

