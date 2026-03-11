Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Братья-тройняшки никогда не расставались и сыграли свадьбы в один день

Братья-тройняшки из Китая сыграли свадьбы в один день и стали героями соцсетей
Douyin

Братья-тройняшки из Китая сыграли свадьбы в один день и покорили соцсети, пишет газета South China Morning Post.

Братья по фамилии Ван из города Шанцю в провинции Хэнань никогда не расставались и провели совместную церемонию в начале марта. Идея принадлежала родителям тройняшек, которые предложили детям пожениться одновременно, раз уж они родились в один день.

«Мы все делали вместе. Мы носили одинаковую одежду. Мы спали на одной кровати. Мы ходили в одну школу. Теперь мы работаем в одной компании», — отметил один из братьев.

Известно, что их жены родились в разных регионах Китая. Каждая пара встречалась от двух до четырех лет до свадьбы. Все три невесты и их семьи поддержали идею общего торжества. О том, будут ли тройняшки и дальше жить под одной крышей, не сообщается.

Ранее молодожены потеряли $30 тыс. из-за гостей, не пришедших на свадьбу.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!