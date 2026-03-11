Братья-тройняшки никогда не расставались и сыграли свадьбы в один день

Братья-тройняшки из Китая сыграли свадьбы в один день и стали героями соцсетей

Братья-тройняшки из Китая сыграли свадьбы в один день и покорили соцсети, пишет газета South China Morning Post.

Братья по фамилии Ван из города Шанцю в провинции Хэнань никогда не расставались и провели совместную церемонию в начале марта. Идея принадлежала родителям тройняшек, которые предложили детям пожениться одновременно, раз уж они родились в один день.

«Мы все делали вместе. Мы носили одинаковую одежду. Мы спали на одной кровати. Мы ходили в одну школу. Теперь мы работаем в одной компании», — отметил один из братьев.

Известно, что их жены родились в разных регионах Китая. Каждая пара встречалась от двух до четырех лет до свадьбы. Все три невесты и их семьи поддержали идею общего торжества. О том, будут ли тройняшки и дальше жить под одной крышей, не сообщается.

