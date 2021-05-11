Взрыв произошел в школе в Казани, где неизвестные открыли стрельбу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ситуация у казанской гимназии, 11 мая 2021 года Ситуация у казанской гимназии, 11 мая 2021 года
Ситуация у казанской гимназии, 11 мая 2021 года
prokazan.ruprokazan.ru

Взрыв произошел в школе в Казани, где неизвестные ранее устроили стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В здании школы прогремел взрыв, наблюдается сильный дым», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что неизвестные устроили стрельбу в школу №175 в Казани. Сообщалось, что по меньшей мере один школьник «без признаков жизни».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.