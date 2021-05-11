Взрыв произошел в школе в Казани, где неизвестные открыли стрельбу
Анна Светлова
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Взрыв произошел в школе в Казани, где неизвестные ранее устроили стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В здании школы прогремел взрыв, наблюдается сильный дым», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что неизвестные устроили стрельбу в школу №175 в Казани. Сообщалось, что по меньшей мере один школьник «без признаков жизни».
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