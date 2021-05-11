В России предложили штрафовать на 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов совместно с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым разработали законопроект, направленный на защиту животных.

«Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым направляем в правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных», — написал в своем Instagram Бурматов.

Так, документ предлагает установить штраф за выброшенных питомцев до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния предусматривается штраф до 100 тысяч рублей.

При нарушении правил содержания животных в муниципальных приютах будет введен штраф до 50 тысяч рублей.

Самые большие денежные наказания будут предусматриваться за содержание и использование животных, включенных в перечень, запрещенных к содержанию — до 150 тысяч рублей, и за нарушении при содержании животных а цирках и зоопарках — до 200 тысяч рублей.

После отзыва правительства законопроект внесут в Госдуму.

Ранее депутаты Госдумы предложили изымать животных у хозяев за жестокое обращение.